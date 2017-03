Berlin: Erdogans Nazi-Vergleich „absurd und deplatziert“

Die deutsche Regierung hat den Nazi-Vergleich des türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan scharf kritisiert. „Gleichsetzungen der Politik des demokratischen Deutschlands mit der des Nationalsozialismus weisen wir entschieden zurück“, sagte Regierungssprecher Steffen Seibert heute.

„Ohnehin sind NS-Vergleiche immer absurd und deplatziert, denn sie führen nur zu einem, nämlich dazu, die Menschheitsverbrechen des Nationalsozialismus zu verharmlosen. Das disqualifiziert sich von selbst.“

Zuvor hatte heute unter anderen der deutsche Kanzleramtschef Peter Altmaier den Nazi-Vergleich als „absolut inakzeptabel“ verurteilt. „Deutschland ist in puncto Rechtsstaatlichkeit, in puncto Toleranz und Liberalität nicht zu übertreffen“, sagte der CDU-Politiker im ARD-„Morgenmagazin“.

Türkische Gemeinde kritisiert Erdogan

Auch der Vorsitzende der türkischen Gemeinde in Deutschland, Gökay Sofuoglu, kritisierte den Nazi-Vergleich des türkischen Präsidenten als „Entgleisung“. „Erdogan ist einen Schritt zu weit gegangen“, sagte Sofuoglu heute dem Sender NDR Info.

Wie zuvor bereits Justizminister Heiko Maas (SPD) sprach sich aber auch Sofuoglu gegen ein Einreiseverbot für den türkischen Staatschef aus: „Wenn er kommen will, soll er das tun.“ Sofuoglu räumte jedoch ein, dass Erdogan dann auch mit Widerstand rechnen müsse.

Der Vorsitzende der Kurdischen Gemeinde in Deutschland schlug unterdessen schärfere Töne an. Ali Ertan Toprak sagte der Nachrichtenwebsite Huffington Post, Erdogan gefährde den sozialen Frieden, indem er Türken in Deutschland gegen den Staat aufwiegle.

Erdogan hatte gestern Deutschland „Nazi-Praktiken“ vorgeworfen, weil Auftritte türkischer Minister dort verboten worden waren - hauptsächlich wegen Sicherheitsbedenken.

Kurz für österreichisches Verbot von Wahlkämpfen

In der Debatte über Wahlkampfauftritte türkischer Politiker in der EU setzt Außenminister Sebastian Kurz (ÖVP) auf ein österreichisches Verbot. „Ich glaube nicht, dass es gut wäre, diese Debatte ins Nirwana der europäischen Diskussion zu verschieben. Ich glaube, dass wir eine österreichische Lösung treffen sollten“, sagte Kurz heute in Brüssel. Damit widersprach Kurz der Forderung von Bundeskanzler Christian Kern (SPÖ), eine gemeinsame europäische Regelung in dieser Angelegenheit zu finden.