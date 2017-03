Odebrecht-Konzern bestreitet Schutzgeldzahlungen

Im Korruptionsskandal um den brasilianischen Baukonzern Odebrecht hat das Unternehmen Schutzgeldzahlungen an Rebellen der Revolutionären Streitkräfte Kolumbiens (FARC) bestritten.

Solche Berichte seien „Spekulation“, erklärte der Konzern gestern. Einem Medienbericht zufolge hatte der Konzern über 20 Jahre Hunderttausende Dollar an die Guerillaorganisation bezahlt, um Baustellen in Kolumbien vor Angriffen zu schützen. Das hätten zwei Konzernvertreter während der Ermittlungen ausgesagt, berichtete das brasilianische Magazin „Veja“ am Wochenende.

Geld für „Baugenehmigungen“

Laut den Berichten zahlte Odebrecht umgerechnet zwischen 47.000 und 94.000 Euro monatlich für „Baugenehmigungen“ in von den FARC kontrollierten Gebieten. Mit den Zahlungen sei unter anderem der Bau einer 500 Kilometer langen kolumbianischen Autobahn aus dem Landesinneren an die Küste sichergestellt worden.

Der weitverzweigte Korruptionsskandal um den brasilianischen Bauriesen Odebrecht beschäftigt derzeit ganz Lateinamerika. Die Ermittlungen gegen das Unternehmen begannen im Jahr 2014 und förderten nach und nach ein ausgeklügeltes System zur Zahlung von Schmiergeldern an Politiker, Parteien, Staatsbeamte und Manager zutage.