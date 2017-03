„Volksstimme“-Redakteure: Schwierige Rückkehr aus Exil

Keine andere Zeitung in Österreich war nach 1945 so antifaschistisch wie die „Volksstimme“. Ihre Redakteure waren oft Nazi-Vertriebene und überzeugte Kommunisten, deren Glaube erst 1956 erschüttert werden sollte, schreibt die Medienwissenschaftlerin Maria Fanta in einem Gastbeitrag.

