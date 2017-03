EVP schließt polnischen Tusk-Gegenkandidaten aus

Die Konservative Fraktion im Europaparlament hat den Kandidaten der polnische Regierung für den EU-Ratspräsidenten ausgeschlossen. Der Parlamentarier Jacek Saryusz-Wolski gehöre nicht mehr der EVP an, hieß es heute.

Die rechtsnationale Regierung in Warschau hatte am Wochenende den Europaabgeordneten Saryusz-Wolski gegen den gleichfalls aus Polen stammenden Amtsinhaber Donald Tusk ins Rennen geschickt - und damit erneut einen offenen Konfrontationskurs mit der EU provoziert.

Als Grund für den EVP-Rauswurf wurde angegeben, dass der 68-Jährige bereits am Wochenende von der liberalen Bürgerplattform (PO) in Polen ausgeschlossen wurde. Laut Statuten müssten EVP-Mitglieder in ihrer Heimat der Schwesterpartei angehören.

Warschau pocht auf Beachtung

Die polnische Regierung forderte indes die europäischen Partner auf, den von ihr aufgestellten Kandidaten für den Posten des EU-Ratspräsidenten nicht zu ignorieren. „Er muss in Betracht gezogen werden“, sagte der polnische Außenminister Witold Waszczykowski in Brüssel.

Der EU-Gipfel sollte am Donnerstag über die Personalie entscheiden. Der frühere polnische Ministerpräsident Tusk hat das Amt seit Dezember 2014 inne. Seine erste Amtszeit läuft noch bis Ende Mai. Er gehört der liberal-konservativen polnischen Bürgerplattform an, die in Polen in Opposition ist. Tusk hat aber bei den Mitgliedsstaaten breite Unterstützung für eine zweite Amtszeit, die Bewerbung von Saryusz-Wolski gilt als chancenlos.