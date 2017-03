Tauziehen um ÖBIB in Regierung geht weiter

In der Regierung besteht weiterhin deutlicher Diskussionsbedarf zur Verwaltung von Staatsbeteiligung beziehungsweise der Konstruktion des derzeitigen Vehikels dafür - der Staatsholding ÖBIB.

Heute forderte Infrastrukturminister Jörg Leichtfried (SPÖ) eine Umformung der ÖBIB „weg vom reinen Verwalten der Beteiligungen hin zu neuen Beteiligungen“. Dazu will er die Dividenden der ÖBIB zweckbinden und in einen „Österreich-Fonds“ stecken.

Von dort aus könnten Beteiligungen an Unternehmen zwischen fünf Prozent und 25 Prozent plus eine Aktie eingegangen werden, so Leichtfried. Er sprach hier von einer „logischen Weiterentwicklung der ÖBIB“.

Wenig Freude über Schelling-Vorschlag

Plänen von Finanzminister Hans Jörg Schelling (ÖVP), eine „Österreich-Holding“ zu schaffen, riefen beim Infrastrukturminister hingegen wenig Freude hervor - auch wenn die ÖBB nicht einbezogen würden. Leichtfried ortete hauptsächlich einen Versuch des Finanzministeriums, mehr Einfluss zu gewinnen. Schellings Konzept beseitige Doppelgleisigkeiten nicht, so Leichtfried. „Da sollte man noch ausführlich diskutieren.“

Unter dem Dach der Holding - Schellings Idee scheiterte wegen des Neins der SPÖ bereits im Zuge der Schaffung der ÖBIB vor rund zwei Jahren - würde Schelling gerne eine Infrastruktureinheit neben die ÖBIB stellen. In die Infrastruktureinheit kämen die Bereiche Schiene, Strom und Straße, geht aus der entsprechenden Aufstellung hervor.

Von „Schnapsidee“ bis „Kriegserklärung“

In Schellings Idee ortete der Chef der Gewerkschaft vida, Roman Hebenstreit, nicht nur „eine Schnapsidee“, sondern auch „eine Kriegserklärung“, wie es heute hieß. Dass im Schelling-Vorschlag von privaten ÖBB-Investoren die Rede ist, lasse die „Alarmglocken schrillen“. Die ÖVP wolle über die Hintertür „Volksvermögen verschleudern“, so Hebenstreit.

Scharfe Kritik an der Regierung kam auch von der FPÖ. Die Grünen bezeichneten eine ÖBIB-Reform als längst überfällig.