Bericht: Nordkorea weist Botschafter Malaysias aus

Im Streit mit Malaysia wegen des Giftmords am Halbbruder des nordkoreanischen Machthabers Kim Jong Un hat Nordkorea den Botschafter Kuala Lumpurs des Landes verwiesen. Der malaysische Gesandte sei zur „unerwünschten Person“ erklärt worden, berichteten Nordkoreas Staatsmedien laut der südkoreanischen Nachrichtenagentur Yonhap heute. Er müsse das Land verlassen.

Nordkorea reagiert damit auf die Ausweisung seines Botschafters in Malaysia. Kims Halbbruder Kim Jong Nam war nach Angaben der Ermittler am 13. Februar auf dem Flughafen in Kuala Lumpur vergiftet worden. Nordkorea bestreitet, dass Kim Jong Nam einem Giftmord zum Opfer gefallen ist.