EU baut militärische Kommandozentrale auf

Die EU-Staaten bauen eine gemeinsame militärische Kommandozentrale für Auslandseinsätze auf. Über die neue Planungs-und Führungseinheit in Brüssel sollen bereits in einigen Monaten die Missionen zur Ausbildung von Streitkräften in Mali, Somalia und der Zentralafrikanischen Republik gesteuert werden. Dieser Beschluss wurde heute bei einem gemeinsamen Treffen der EU-Außen- und -Verteidigungsminister in Brüssel getroffen.

Mittelfristig ist geplant, auch andere Arten von Einsätzen über das neue Hauptquartier zentral zu koordinieren. Dadurch sollen zivile und militärische EU-Operationen zur Krisenprävention und Krisenbewältigung künftig besser aufeinander abgestimmt werden können. In Mali gibt es neben der Militärausbildung beispielsweise auch eine EU-Mission zur Beratung von Polizei, Nationalgarde und Gendarmerie.

Doskozil: „Neutralität aktueller denn je“

Bei der Einrichtung des gemeinsamen EU-Militärzentrums zur Koordinierung von EU-Trainingseinsätzen gehe es darum, dass die EU-Staaten enger kooperieren, auch wenn es um Migration und Außengrenzschutz und um Asylverfahrenszentren gehe, sagte Verteidigungsminister Hans Peter Doskozil (SPÖ). Es gehe aber „nicht darum, Dinge zu machen, die dem Grunde nach unserer Neutralität zuwiderlaufen“.

Die österreichische Neutralität ist laut Doskozil nicht infrage zu stellen. „Aus meiner Sicht ist die Neutralität aktueller denn je“, so Doskozil heute in Brüssel.