Verdrängtes Kapitel Unterhaltsgesetz

Am Frauentag gibt es bisher selten Anlass, positive Bilanz zu ziehen - ein besonders dunkles Kapitel steht diesmal wohl im Mittelpunkt: die großen sozialen und finanziellen Probleme für Alleinerziehende und ihre Kinder. Sie sind die mit Abstand größte Gruppe Armutsgefährdeter - einer der Hauptgründe ist das europaweit einzigartige Unterhaltsgesetz, das Kinder und Alleinerzieherinnen oft jahrelang zu Unsicherheit, Prekarität und Stress verurteilt. Ein Streik der Alleinerzieherinnen will nun Bewegung in den politischen Stillstand bringen.

Lesen Sie mehr …