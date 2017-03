Soll ab nächster Woche gelten

US-Präsident Donald Trump startet einen neuen Anlauf für ein pauschales Einreiseverbot, das Menschen aus bestimmten Ländern mit mehrheitlich muslimischer Bevölkerung betrifft. Wie das Weiße Haus am Montag bestätigte, unterzeichnete Trump das neue Dekret , das nach einer Übergangszeit am 16. März in Kraft treten soll. Es ist die überarbeitete und detailliertere Version des im Jänner von mehreren US-Bundesrichtern gekippten Erlasses - anders als beim ersten Dekret sind nur noch sechs Länder betroffen, der Irak wurde ausgenommen.

