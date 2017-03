Merkel gegen Auftrittsverbot für türkische Politiker

Die deutsche Kanzlerin Angela Merkel will Auftritte türkischer Politiker in Deutschland nicht verbieten. Trotz ernster Meinungsunterschiede mit der Türkei und einem nicht zu rechtfertigenden NS-Vergleich des türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan gälten in Deutschland die Werte der Meinungs- und Versammlungsfreiheit, sagte Merkel heute in Berlin.

Gesetzeskonforme Auftritte türkischer Regierungsmitglieder in Deutschland seien „möglich, soweit sie ordnungsgemäß, rechtzeitig und mit offenem Visier angekündigt und genehmigt sind“, sagte Merkel. Sie werde sich „weiter dafür einsetzen, dass wir unsere Grundwerte so leben und so leben können, wie wir dies für richtig halten. Sie machen unser Land und unsere Art zu leben aus.“

„Traurig“ über NS-Vergleich

Merkel reagierte auf Forderungen, Auftritte etwa Erdogans zu verbieten. Dieser hatte Deutschland wegen abgesagter Auftritte türkischer Politiker NS-Methoden vorgeworfen. Solche Äußerungen seien deplatziert und durch nichts zur rechtfertigen, sagte die Kanzlerin. Sie mache das traurig, „weil NS-Vergleiche letztlich immer nur zu einem führen, nämlich dazu, dass das unfassbare Leid der Menschheitsverbrechen des Nationalsozialismus damit verharmlost wird“, sagte sie.

Es gebe mit der Türkei viele gemeinsame Interessen von den türkischen Bürgern in Deutschland über die NATO-Partnerschaft bis zu engen wirtschaftlichen Beziehungen. Dennoch gebe es tiefgreifende Differenzen über die Meinungs- und Pressefreiheit etwa nach der Inhaftierung des deutsch-türkischen Journalisten Deniz Yücel und anderer Journalisten. „Für seine Freilassung setzt sich die ganze Bundesregierung mit allen in ihrer Macht stehenden Mitteln ein“, sagte Merkel.

Erdogan hatte gestern Deutschland „Nazi-Praktiken“ vorgeworfen, weil Auftritte türkischer Minister dort verboten worden waren - hauptsächlich wegen Sicherheitsbedenken.

Kurz für österreichisches Verbot von Wahlkämpfen

In der Debatte über Wahlkampfauftritte türkischer Politiker in der EU setzt Außenminister Sebastian Kurz (ÖVP) auf ein österreichisches Verbot. „Ich glaube nicht, dass es gut wäre, diese Debatte ins Nirwana der europäischen Diskussion zu verschieben. Ich glaube, dass wir eine österreichische Lösung treffen sollten“, sagte Kurz heute in Brüssel. Damit widersprach Kurz der Forderung von Bundeskanzler Christian Kern (SPÖ), eine gemeinsame europäische Regelung in dieser Angelegenheit zu finden.

Lunacek für politisches Statement

Die grüne Europaparlamentarierin Ulrike Lunacek hält ein EU-weites Verbot von Wahlkampfauftritten für nicht sinnvoll. Sie sprach sich hingegen heute am Rande einer Pressekonferenz in Wien für ein politisches Statement seitens der EU-Spitzen aus. Parteichefin Eva Glawischnig betonte, Wahlkampfauftritte des türkischen Präsidenten in Österreich seien „absolut unerwünscht“.