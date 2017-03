Amazon und Co.: Cloud macht Netz verwundbar

Der Ausfall eines Cloud-Dienstes kann große Teile des Netzes auf einmal lahmlegen, wie eine Störung bei Amazon vergangene Woche gezeigt hat, die durch einen banalen Tippfehler ausgelöst worden ist. Namhafte Onlinedienste wie Netflix, Snapchat und Pinterest lagern ihre Daten in die Cloud aus, die Anwender merken davon im Normalfall nichts. Die zunehmende Zentralisierung des Web durch große Dienstleister macht jedoch verwundbar - und Störungen könnten sich in der „smarten“ Zukunft auch in den eigenen vier Wänden bemerkbar machen.

