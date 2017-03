Nordische WM: Blick schon auf Seefeld 2019 gerichtet

Kaum sind die für Österreichs nordische Skisportler so erfolgreich verlaufenen Weltmeisterschaften in Lahti zu Ende, richtet sich der Blick bereits auf die nächsten Titelkämpfe, die 2019 in Seefeld und damit erstmals seit 1999 wieder in Österreich stattfinden. Die Vorfreude der ÖSV-Athleten ist bereits jetzt spürbar, alle heimischen Leistungsträger haben vor, ihre Karriere noch zumindest zwei Jahre fortzusetzen. Und eventuell wird es bei der Heim-WM sogar eine zusätzliche Medaillenchance geben.

