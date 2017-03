Schockierende Details

Das Rätsel um das mysteriöse Verschwinden einer ganzen Familie in Frankreich ist gelöst - zumindest zum größten Teil. Am Montag gab der leitende Staatsanwalt, Pierre Sennes, in einer Pressekonferenz Details zu dem Fall bekannt. Den Mord an den vier Personen hatte bereits zuvor ein Schwager des Familienvaters gestanden. Grund war ein Erbschaftsstreit, die Tat war geplant. Der mutmaßliche Mörder hatte die Familie ausspioniert, sogar mit einem Stethoskop an Türen gelauscht. Nach dem Mord kehrte er zurück, um Spuren zu beseitigen.

