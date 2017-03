Ski alpin: Hirscher erreicht Legendenstatus

Die Saison 2016/17 ist zwar noch nicht zu Ende, Marcel Hirscher hat dem WM-Jahr aber spätestens mit dem sechsten Gewinn der großen Kristallkugel am Wochenende in Kranjska Gora bereits den Stempel aufgedrückt. Der 28-jährige Salzburger erreichte mit dem Rekordsieg endgültig den Status einer Legende. „Das ist sicherlich einzigartig und in dieser Form nicht leicht zu überbieten“, sagte Allzeitgröße Hermann Maier stellvertretend für die Sportwelt.

