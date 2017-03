Britischer Farmer in Kenia getötet - 379 Festnahmen

Nach dem gewaltsamen Tod eines britischen Farmers in Kenia haben die Behörden 379 Viehhirten festgenommen, weil sie in private Ranches eingedrungen sein sollen. Die Hirten seien in der derzeitigen Dürre vermehrt auch in privaten Ländereien auf der Suche nach Wasser und Futter für ihre Tiere, wie Innenminister Joseph Nkaissery mitteilte. Der Farmer Tristan Voorspuy war am Wochenende erschossen auf der Sosian Ranch in der Region Laikipia aufgefunden worden, wie der kenianische Tourismusverband bestätigte.

Den Angaben zufolge war das bereits die siebente private Ranch, in welche Viehhirten in den vergangenen Wochen mit ihren hungrigen Tieren eingedrungen seien. Auf dem 10.000 Hektar großen Gelände, das Voorspuy zum Teil gehörte, leben den Besitzern zufolge unter anderem Elefanten, Giraffen, Flusspferde, Löwen und Leoparden. Das Areal liegt etwa 240 Kilometer nördlich der Hauptstadt Nairobi.

Wegen der schweren Dürre hatte Kenias Regierung Anfang Februar in weiten Teilen des Landes einen Notstand ausgerufen. Nach Angaben der Vereinten Nationen sind infolge einer anhaltenden Dürre 2,7 Millionen Menschen in dem ostafrikanischen Land auf humanitäre Hilfe angewiesen.