„Es ist Zeit, dass sich alle zusammenreißen“

Nach mehreren Tagen heftiger Debatten haben sich die französischen Konservativen hinter ihren angeschlagenen Präsidentschaftskandidaten Francois Fillon gestellt. Das politische Komitee der Republikaner erneuerte am Montag einstimmig seine Unterstützung. „Die Debatte ist vorbei“, so der Vorsitzende des Gremiums, Gerard Larcher. Fillon erklärte, dass seine Kandidatur die einzig legitime sei. „Es ist Zeit, dass sich alle zusammenreißen und wieder zu Verstand kommen“, so Fillon nach der Krisensitzung.

Lesen Sie mehr …