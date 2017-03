Bundesliga: Rapid läuft Belohnung hinterher

Rapid hat am Sonntag zum Abschluss der 24. Bundesliga-Runde die vielleicht beste Saisonleistung abgeliefert, ist nach dem 0:1 gegen Salzburg aber am Ende wieder mit leeren Händen dagestanden. „Wir müssen einfach lernen, uns zu belohnen“, sagte Rapid-Coach Damir Canadi, dessen Team gegen den Meister in allen wichtigen Statistiken die Nase vorn hatte. Die Ernüchterung folgt aber mit dem Blick auf die Tabelle. In den zehn Spielen unter Canadi wurden neun Punkte geholt, nur Schlusslicht Ried war schlechter. Die Torausbeute, die Vorgänger Mike Büskens am Ende den Job kostete, sank noch weiter.

