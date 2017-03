„Bis Vorfall ordnungsgemäß geklärt ist“

Der Konflikt zwischen Nordkorea und Malaysia nach dem dort ausgeführten Giftmord an Kim Jong Nam, dem Halbbruder des nordkoreanischen Diktators Kim Jong Un, ist zur schweren zwischenstaatlichen Krise geworden: Am Dienstag verkündete Nordkorea, man werde alle malaysischen Bürger so lange im Land festhalten, „bis der Vorfall, der sich in Malaysia ereignet hat, ordnungsgemäß geklärt ist“. Nicht zuletzt will Nordkorea damit jene mutmaßlich am Mord Beteiligten freipressen, die sich seit der Tat in der nordkoreanischen Botschaft in Kuala Lumpur verschanzen.

