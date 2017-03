Zur Abschreckung

US-Heimatschutzminister John Kelly will zur Abschreckung illegal Einwandernder zu einem besonders drastischen Mittel greifen: Um Migranten künftig von nicht legaler Einreise in die USA abzuhalten, will Kelly neue einwandernde Familien auseinanderreißen. Während Eltern von den Behörden festgehalten werden, sollen die Kinder vorübergehend in Pflege gegeben werden. Kurz zuvor war die neue Version des pauschalen Einreiseverbots aus sechs mehrheitlich muslimischen Ländern präsentiert worden, das allerdings wieder vor Gericht angefochten werden könnte.

Lesen Sie mehr …