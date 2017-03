13 Jahre Haft für Vergewaltigung

Zu 13 Jahren Haft wegen Vergewaltigung ist gestern ein Mann am Landesgericht Linz verurteilt worden. Er wird zudem in eine Anstalt für geistig abnorme Rechtsbrecher eingewiesen. Er hatte im Vorjahr eine 41 Jahre alte Frau an einer Bushaltestelle attackiert.

