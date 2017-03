„Armory Show“: Trump-Effekt auf dem Kunstmarkt?

Auch wenn der asiatische Markt an Bedeutung gewinnt, gilt immer noch New York als die weltweit bedeutendste Kunstmarktmetropole. Mehr als 200 Galerien aus 30 Ländern stellten in diesem Jahr bei der New Yorker Kunstmesse „The Armory Show“ aus, darunter zwei Galerien aus Österreich. Die große Frage, die die Galeristen am Wochenende umgetrieben hat: Wie wirkt sich der „Trump-Effekt“ auf die Kauflust der Kunstsammler und -sammlerinnen aus?

