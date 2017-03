Peugeots große Pläne mit Opel

Seit gestern ist es fix: Der französischen Autokonzern PSA Peugeot Citroen übernimmt von General Motors (GM) den deutschen Konkurrenten Opel. Der deutsche Hersteller schreibt rote Zahlen, GM wird einen Klotz am Bein los. PSA kalkuliert mit Synergieeffekten in der Entwicklung, wettet aber auch auf die Marke Opel. Die Pläne der Franzosen, deren Marktanteil in Europa mit dem Deal deutlich steigt, sind ehrgeizig.

