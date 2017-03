Salzburg erhebt Impfrate an Schulen

Die Salzburger Landessanitätsdirektion führt in den nächsten Wochen Impferhebungen an Salzburgs Schulen durch. Bisher ist lediglich die Durchimpfungsrate von Kleinkindern bekannt. Schulen werden per Zufallsgenerator ausgewählt.

