Ski nordisch: „Raue Lüfte“ warten auf Skispringer

Unmittelbar nach der WM in Lahti begeben sich die Skispringer in „raue Lüfte“. In Norwegen wird erstmals die Raw-Air-Serie ausgetragen, in der die Athleten innerhalb weniger Tage gleich sechs Bewerbe zu bestreiten haben.

Bei der anstrengenden neuen Serie, die Doppelweltmeister Stefan Kraft als „brutal“ bezeichnete, ist allerdings auch ein sehr hohes Preisgeld ausgesetzt. Für Kraft geht es im Saisonfinish außerdem noch darum, dem derzeit knapp führenden Polen Kamil Stoch den Gesamtweltcup streitig zu machen.

