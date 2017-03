Hohe Lawinengefahr in Tirol und Vorarlberg

In Tirol und Vorarlberg herrscht derzeit hohe Lawinengefahr, wie die Lawinenwarndienste der beiden Bundesländer heute bekanntgegeben haben.

In Vorarlberg besonders betroffen sind der Arlberg und die Lechtaler Alpen. Laut Experten ist in den kommenden Tagen keine Besserung in Sicht - im Gegenteil.

Lawinenwarnstufe vier in Teilen Tirols

Auch in Tirol ist die Lawinengefahr von den Experten des Landes oberhalb von 1.800 Metern als erheblich, also Stufe drei der fünfteiligen Skala, eingestuft worden. Regional sei auch ein Anstieg auf Stufe vier möglich. Skitouren und Variantenfahren würden Erfahrung in der Beurteilung der Lawinengefahr erfordern. Die Tourenmöglichkeiten seien eingeschränkt.

Bereits gestern waren in den Tiroler Bergen Skifahrer bei zwei Lawinenabgängen mitgerissen worden. Die Unfälle gingen glimpflich aus.

