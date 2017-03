IGGÖ-Frauenbeauftragte: Kopftuch keine Islam-Säule

In Reaktion auf das „Kopftuchgebot“ der Islamischen Glaubensgemeinschaft in Österreich (IGGÖ) hat Carla Amina Baghajati, die IGGÖ-Frauenbeauftragte, heute das Selbstbestimmungsrecht der Frauen betont.

„Das Kopftuch ist keine ‚Säule‘ der Religion“, so Baghajati. Wenn eine muslimische Frau „es aus dem einen oder anderen Grund nicht trägt, ist das allein ihre Sache, und sie kann auch so eine gute Muslimin sein“, so Baghajati.

