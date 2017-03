„Äußerste Vorsicht“ geboten

Weiter auf der Flucht ist jener 19-jährige Deutsche, der am Montagabend in der Stadt Herne einen neunjährigen Nachbarsbuben ermordet und ein Video von der Tat ins Internet gestellt haben soll. Die Polizei ruft zu „äußerster Vorsicht“ vor dem Gesuchten auf. Der arbeitslose Kampfsportfan hinterließ außerhalb des virtuellen Raums kaum verwertbare Spuren für die Ermittler. Offenbar kündigte er die Tat mit den Worten an, er wolle „etwas Knastwürdiges“ tun.

