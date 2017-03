EU-Kommission verstärkt Druck auf VW

Im Abgasskandal erhöht die EU-Kommission den Druck auf den deutschen Autohersteller Volkswagen (VW). Sie verlangt finanzielle Zugeständnisse an die 8,5 Millionen betroffenen Autofahrer in Europa und holte sich dafür heute die Unterstützung der Verbraucherschutzbehörden aus den EU-Mitgliedsstaaten. Bei einem Treffen in Brüssel sollte offiziell festgehalten werden, dass Europas größter Autokonzern EU-Recht gebrochen habe.

Diese Auffassung vertritt die zuständige EU-Kommissarin Vera Jourova. „Volkswagen hat gegen europäische Verbrauchergesetze verstoßen, das kann nicht ohne Konsequenzen bleiben“, sagte sie dem deutschen „Handelsblatt“ (Dienstag-Ausgabe). Nach mehr als sechs Monaten ergebnisloser Gespräche mit dem Konzern über eine Entschädigung für die Kunden in der EU sei es nun an der Zeit, gemeinsame Zwangsmaßnahmen zu ergreifen.

Argumentationshilfe für Verbraucher

Jourova verhandelt seit Monaten mit VW und hatte mit den Managern im Oktober einen „Aktionsplan“ vereinbart. Laut diesem sollten bis Ende 2016 alle betroffenen Autobesitzer informiert und bis Herbst 2017 alle Wagen repariert sein. Die EU-Kommission hält VW vor, den Plan nur teilweise umgesetzt zu haben. So seien noch nicht alle Autobesitzer informiert worden.

Wird der Rechtsverstoß offiziell festgestellt, könnte das für Verbraucher bei Klagen gegen VW eine Argumentationshilfe sein. Laut der deutschen „Welt“ (Dienstag-Ausgabe) könnten nationale Behörden auf der Grundlage eines solchen Rechtsgutachtens auch Strafzahlungen gegen den Konzern verhängen. Die EU-Kommission selbst hat indes kaum eine Handhabe gegen VW.