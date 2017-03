Falsche Zahlen zu Guantanamo zitiert

Nachdem er im Streit um die Abhörvorwürfe gegen Barack Obama zunehmend in die Defensive geraten ist, schießt sich US-Präsident Donald Trump weiter gegen seinen Vorgänger ein. Via Twitter kritisierte er am Dienstag dessen Einführung einer verpflichtenden Krankenversicherung („Obamacare“), dessen Russland-Politik sowie dessen Entlassung von Guantanamo-Häftlingen. Letzteres untermauerte er mit falschen Zahlen - möglicherweise hat er einen Bericht seines favorisierten Senders Fox News missinterpretiert.

