George Michael starb an Herzleiden

Der britische Popstar George Michael ist eines natürlichen Todes gestorben: Ursache für sein Ableben im Alter von 53 Jahren war eine Herzerkrankung sowie eine Fettleber, teilte Gerichtsmediziner Darren Salter heute in Oxfordshire mit: „Die Untersuchung zum Tod von George Michael ist damit abgeschlossen.“

Der Sänger („Last Christmas“) war zu Weihnachten vergangenen Jahres leblos in seinem Anwesen in Goring-on-Thames in Oxfordshire etwa 90 Kilometer von London entfernt entdeckt worden. Zu seinen größten Hits zählen „Freedom“, „Faith“ und „Jesus To A Child“.