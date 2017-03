D: Facebook muss Hetz-Beiträge nicht suchen und löschen

Facebook muss in seinem Netz weiterhin nicht aktiv nach rechtswidrigen Inhalten gegen einen Flüchtling suchen und diese löschen. Das entschied das Landgericht Würzburg heute. Eine einstweilige Verfügung gegen den Internetriesen wegen der Verbreitung von Fotos eines syrischen Flüchtlings, auf denen dieser als Krimineller dargestellt wird, wurde abgelehnt.

Facebook habe sich nicht an den Verleumdungen beteiligt oder sich die Inhalte zu eigen gemacht, hieß es zur Begründung seitens des Vorsitzenden Richters der Ersten Zivilkammer. „Es handelt sich somit um fremde Inhalte der Nutzer des Portals.“ Der Nutzer muss weiterhin selbst verleumderische Beiträge gegen sich suchen und melden.

Inhalte nach Sperre im Ausland weiter abrufbar

Der Kläger wollte erreichen, dass die falsche Behauptung gelöscht wird, er habe in Berlin versucht, einen Obdachlosen zu töten. Zudem forderte er von Facebook, Bilder zu entfernen, in denen er in Zusammenhang mit Anschlägen gebracht wird.

Sein Anwalt, der IT-Jurist Chan-jo Jun, hatte Facebook vorgeworfen, Verleumdungen oder Beleidigungen nicht zu löschen, wenn Nutzer diese meldeten. Im Fall seines Mandanten seien kritisierte Inhalte zwar gesperrt, aber nicht gelöscht worden und hätten im Ausland weiter angesehen werden können.

Konkret ging es um ein 2015 entstandenes Selfie des syrischen Flüchtlings Anas M. mit der deutschen Kanzlerin Angela Merkel, das später für Fotomontagen genutzt und auf Facebook hundertfach verbreitetet wurde. Der Syrer wurde dabei mit Anschlägen und Verbrechen in Verbindung gebracht.