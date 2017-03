EU will über Förderungen Druck auf Polen erhöhen

EU-Justizkommissarin Vera Jourova will die Vergabe von EU-Fördermitteln künftig von der Rechtsstaatlichkeit und der Achtung der Grundrechte in den Mitgliedsstaaten abhängig machen. „Wir müssen über die Bedingungen für eine weitere massive Förderung reden“, sagte die Politikerin dem „Spiegel“ (Dienstag-Ausgabe) mit Blick auf die Lage in Polen. Neben ökonomischen Faktoren sollten in der kommenden Haushaltsperiode auch die Grundwerte der EU berücksichtigt werden.

Reform könnte Polen schwer treffen

Hintergrund der Äußerungen Jourovas ist der seit Monaten anhaltende Streit um die Unabhängigkeit der polnischen Justiz. Die EU-Kommission wirft der nationalkonservativen Regierung in Warschau vor, Reformen beschlossen zu haben, die gegen grundlegende EU-Prinzipien verstoßen. Eine Reform der EU-Fördermittelvergabe könnte Polen schwer treffen, da das Land zu denjenigen EU-Staaten zählt, die besonders viel Geld aus dem Gemeinschaftshaushalt erhalten.

Ein bereits im vergangenen Jahr eingeleitetes Rechtsstaatlichkeitsverfahren gegen Polen wird aller Voraussicht nach keine Sanktionen zur Folge haben. Die nach Artikel 7 der EU-Verträge mögliche Aussetzung der Stimmrechte wird von einigen Mitgliedstaaten als zu weitreichende Strafmaßnahme betrachtet.