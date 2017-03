Oscar-Siegerfilm läuft in den Kinos an

Chiron wächst in einem Armenviertel der US-Metropole Miami auf. Als Afroamerikaner und Homosexueller lernt er früh, um seinen Platz in der Gesellschaft zu kämpfen. Mit „Moonlight“ hat Regisseur Barry Jenkins ein dreiaktiges Sozialdrama mit starken Figuren vorgelegt, das seinen Protagonisten allen Härten des Lebens zum Trotz nicht die Opferrolle zuschiebt - wofür der 37 Jahre alte Filmemacher und sein Team mit dem Oscar für den besten Film prämiert wurden. Nun läuft „Moonlight“ auch in den österreichischen Kinos an.

