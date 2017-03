Perfekte Eislaufsaison in Kärnten zu Ende gegangen

Nach einem perfekten Winter für Eisläufer ist die Saison in Kärnten nun offiziell beendet. Allein auf dem Weißensee waren 80 Tage Eislaufbetrieb möglich. Heuer waren so viele Seen wie schon lange nicht mehr zum Eislaufen freigegeben.

Mehr dazu in kaernten.ORF.at