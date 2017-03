UNO-Chef fordert bei Spendenaufruf Vernunft der Reichen

UNO-Generalsekretär Antonio Guterres hat bei einem Besuch in dem von schwerer Dürre betroffenen Somalia an die Vernunft der Reichen appelliert. Es sei im eigenen Interesse wohlhabender Länder, Krisenstaaten wie Somalia zu helfen, sagte Guterres heute in der Hauptstadt Mogadischu.

Die Vereinten Nationen haben angesichts einer drohenden Hungersnot und Cholera-Ausbrüchen um Hilfe in Höhe von 825 Millionen Dollar (rund 790 Millionen Euro) angesucht. Mehr als sechs Millionen Menschen in Somalia sind auf Hilfe angewiesen.

„Im Eigeninteresse“

„Ich appelliere nicht an die Großzügigkeit der Reichen, ich appelliere an das aufgeklärte Eigeninteresse der Reichen“, sagte Guterres. Nicht nur in Somalia gebe es Terrorismus, sondern auch in europäischen und nordamerikanischen Städten. Man müsse die Wurzeln bekämpfen und in Ländern wie Somalia für Frieden und Stabilität sorgen. „Es ist der beste Weg für reiche Länder, sich selbst zu schützen.“