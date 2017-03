Rätselhafter Tod eines Kleinkindes in Oberösterreich

In der Nacht auf heute ist in Tragwein in Oberösterreich ein Kleinkind gestorben. Seine Mutter fand den 14 Monate alten Buben reglos in seinem Bett liegend. Trotz Reanimierungsversuchen starb der Bub im Krankenhaus. Die Staatsanwaltschaft Linz ordnete eine Obduktion an.

