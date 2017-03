„Welt“-Chefredakteur richtet offenen Brief an Erdogan

„Welt“-Chefredakteur Ulf Poschardt hat sich in einem offenen Brief an den türkischen Staatschef Recep Tayyip Erdogan gewandt und um Freilassung seines Korrespondenten Deniz Yücel gebeten. „Das augenblickliche Verhältnis spiegelt nicht wider, was unsere beiden Länder verbindet“, schrieb Poschardt in dem heute Abend veröffentlichten Brief mit Blick auf die Spannungen zwischen Deutschland und der Türkei. „Sie können das ändern. Sie vor allem. Die Freilassung von Deniz Yücel wäre ein Signal.“

Poschardt erinnerte Erdogan daran, dass dieser 1999 selbst eine Haftstrafe antreten musste, „weil der politische Gegner Sie dort am besten aufgehoben sah. Sie wissen also, was eine solche Strafe bedeutet.“ Yücel werden in der Türkei Terrorpropaganda und Volksverhetzung vorgeworfen.

Zeybekci gegen „Bild“-Zeitung

Der türkische Wirtschaftsminister Nihat Zeybekci will indes rechtliche Schritte gegen eine andere deutsche Zeitung einleiten. In einer Mitteilung kritisierte Zeybekci die „Bild“-Zeitung wegen eines „empörenden Angriffs, den wir auf keinen Fall akzeptieren können“. Möglicherweise bezieht sich der Minister auf einen Bericht in der Onlineausgabe der Zeitung, in dem er als „treuester Kettenhund“ Erdogans bezeichnet wurde.