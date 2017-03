Das Problem in Europa mit türkischen Wahlkampfauftritten

Per Gesetz will Innenminister Wolfgang Sobotka (ÖVP) mögliche Wahlkampfauftritte türkischer Politiker in Österreich verhindern. Gast im Studio ist der Türkei-Experte Cengiz Günay (Österreichisches Institut für Internationale Politik), live zugeschaltet ist ORF-Türkei-Korrespondent Jörg Winter.

Ärztin, Wissenschaftlerin und bald Ministerin

Pamela Rendi-Wagner, Generaldirektorin für öffentliche Gesundheit, wird neue Gesundheitsministerin.

Hilfe, wenn kaum mehr wer Hilfe erwartet

Ärzte aus Österreich behandeln Kriegsopfer in einem Spital in Jordanien.

Wie das Internet Kriminellen Tür und Tor öffnet

2016 gab es in Österreich etwa 13.000 Anzeigen wegen Cyberkriminalität. Die ZIB2 spricht mit Experten.

