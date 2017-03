Champions League: Spielstände im Achtelfinale

Heute finden die ersten zwei Achtelfinal-Rückspiele in der Champions League statt. Bayern München verteidigt in London bei Arsenal einen komfortablen 5:1-Vorsprung aus dem Hinspiel. Real Madrid geht mit einem 3:1 aus dem Heimspiel in das Auswärtsmatch bei Napoli.

Spielstände in sport.ORF.at/fussball