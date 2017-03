Zerstückelte Leichen im Süden von Mexiko entdeckt

Im Süden von Mexiko hat die Polizei mehrere zerstückelte Leichen am Rande einer Landstraße entdeckt. Die menschlichen Überreste seien in elf Plastiksäcken in der Ortschaft Chilapa gefunden worden, sagte ein Sprecher der Regierung des Bundesstaates Guerrero heute der dpa. Um wie viele Tote es sich handelte, war zunächst unklar.

In der Region wird Opium und Marihuana hergestellt. Verschiedene Verbrechersyndikate kämpfen um die Kontrolle über den Anbau und den Verkauf der Drogen. Bereits gestern hatten die Behörden drei zerstückelte Leichen entdeckt.