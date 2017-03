US-Außenminister Tillerson auf Asien-Reise

US-Außenminister Rex Tillerson reist in der kommenden Woche nach Japan, Südkorea und China. Bei den Treffen mit Regierungsvertretern in den drei Ländern werde es auch um die jüngsten Raketentests Nordkoreas gehen und wie man dieser Bedrohung gemeinsam begegnen könne, sagte der Sprecher des Außenministeriums, Mark Toner, heute in Washington.

Die Spannungen in der Region hatten sich nach zwei Atomversuchen und mehr als 20 Raketentests durch Nordkorea im vergangenen Jahr erhöht. Das kommunistische Regime in Pjöngjang testete erst kürzlich wieder vier Raketen. Die USA verlegten einen Tag später erste Bauteile eines Raketenabwehrsystems nach Südkorea, das sich gegen das isolierte Nachbarland richten soll. Die Abwehrraketen des Typs THAAD sollen noch in diesem Jahr stationiert werden. China protestierte heftig gegen die Maßnahme.

Toner sagte, es handele sich bei THAAD um ein reines Verteidigungssystem, das wegen der Provokationen aus Nordkorea installiert werde. „Wir haben in unseren Gesprächen mit China klar gesagt, dass dies nicht als Drohung gemeint ist. Es ist keine Bedrohung für sie oder irgendeine andere Macht in der Region.“