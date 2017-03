Bericht: Beide Aldi-Entführer kürzlich gestorben

Die beiden Aldi-Entführer, die 1971 mit ihrer spektakulären Tat ein Millionenlösegeld erbeuteten, sind laut „Bild“ (Mittwoch-Ausgabe) kürzlich innerhalb weniger Tage gestorben. Heinz Joachim Ollenburg sei am 7. Februar mit 93 Jahren in seinem Wohnort in Brandenburg gestorben, sein Komplize Paul Kron - genannt „Diamanten-Paule“ - einige Tage zuvor mit 87 Jahren in einem Pflegeheim in Bochum.

Die beiden waren wegen der Entführung des Supermarktmilliardärs Theo Albrecht zu achteinhalb Jahren Haft verurteilt worden. Die Aldi-Entführung war einer der spektakulärsten Entführungsfälle in der Geschichte Deutschlands.

Albrecht wurde 17 Tage lang in einem Kleiderschrank in Düsseldorf gefangen gehalten. Sieben Millionen Mark - nach heutiger Kaufkraft würde die Summe weitaus höher liegen - erbeuteten die Kidnapper, nach der Übergabe des Lösegelds ließen sie ihr Opfer frei. Die Hälfte der Beute ist laut „Bild“ bis heute verschwunden.