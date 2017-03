Israelische Rettung setzt auf E-Bike-Flotte

Der israelische Rettungsdienst Magen David Adom setzt in Notfällen künftig auch auf E-Bikes. Jedes der 1.000 Elektrofahrräder sei mit einer Ausrüstung zur Wiederbelebung ausgestattet, teilte der Rettungsdienst mit.

Sie könnten in einem Radius von zehn Kilometern zur Erstversorgung eingesetzt werden. Unter anderem sollen die E-Bikes an sehr belebten Orten genutzt werden oder dort, wo Rettungsfahrzeuge nicht durchkommen - wie in schmalen Altstadtgassen oder auf Märkten.

Einheit „Life Riders“

Die neue Einheit „Life Riders“ soll aus Erwachsenen und jungen Freiwilligen bestehen, die einen Führerschein und die entsprechende Notfallausbildung haben. Jeder „Life Rider“ werde im Umgang mit dem E-Bike trainiert und müsse sich auch an das allgemeine Tempolimit von 25 Stundenkilometern halten.

Magen David Adom stützt sich nach eigenen Angaben auf rund 2.000 Mitarbeiter und 13.000 Freiwillige. Die 1.000 Fahrräder sollen spätestens Mitte 2017 alle im Einsatz sein.