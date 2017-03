„Verfassungsrechtliche Mängel“

Hawaii geht gegen das neue Einreiseverbot von US-Präsident Donald Trump juristisch vor. Am Mittwoch werde man eine einstweilige Verfügung gegen das Dekret beantragen, so einer der Anwälte des US-Bundesstaats. Der neue Erlass betreffe zwar nicht so viele Menschen wie der ursprüngliche, aber auch das neue Einreiseverbot weise verfassungsrechtliche und gesetzliche Mängel auf. Laut ersten Einschätzungen von US-Rechtsexperten ist eine erfolgreiche Anfechtung des zweiten Erlasses jedoch wesentlich schwieriger als bei jenem, den Trump direkt nach seiner Angelobung unterzeichnete.

