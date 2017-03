Wiener Polizei zieht positive Bilanz zu Bodycam-Test

Die Testphase für Bodycams bei der Polizei ist zu Ende. In Wien wurden mehr als 80 Polizeieinsätze gefilmt. Mitte April soll im Innenministerium nach dem Testbetrieb in Wien, Salzburg und der Steiermark entschieden werden, ob die Kameras in den Regelbetrieb kommen. Die Wiener Polizei sieht eine deeskalierende Wirkung bei Einsätzen, wenn gefilmt wird.

Mehr dazu in wien.ORF.at