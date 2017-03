Gabriel rügt türkische Nazi-Vergleiche

Einen Tag nach seinem Auftritt in Hamburg hat sich der türkische Außenminister Mevlüt Cavusoglu in Berlin mit dem deutschen Außenminister Sigmar Gabriel getroffen. Er habe seinem Amtskollegen gegenüber deutlich gemacht, dass sich Vergleiche mit der Nazi-Zeit in Deutschland verbieten, sagte der SPD-Politiker nach dem Treffen. „Vorwürfe wie in den letzten Tagen dürfen sich nicht wiederholen“, so Gabriel. „Es gibt Grenzen, die man nicht überschreiten darf.“

Er appellierte an die Türkei, die Auseinandersetzung über das türkische Verfassungsreferendum nicht nach Deutschland zu tragen. „Wir dürfen es in Deutschland nicht zulassen, dass politische Auseinandersetzungen aus der Türkei nach Deutschland importiert werden.“

„Hart und kontrovers in der Sache“

Die beiden Außenminister wollen ihren Dialog zur Entschärfung der Krise in den deutsch-türkischen Beziehungen so schnell wie möglich fortsetzen. „Nur diese Gespräche, wie wir sie heute geführt haben, bringen uns Schritt für Schritt wieder in bessere Verhältnisse“, so Gabriel.

Das Gespräch mit Cavusoglu wertete Gabriel als „gut“ und „ehrlich“, aber auch als „hart und kontrovers in der Sache“. „In unserer Begegnung ist es so gewesen, dass wir über alle schwierigen Themen gesprochen haben“, sagte der Außenminister. Es war der erste persönliche Kontakt von Vertretern beider Regierungen seit der umstrittenen Inhaftierung des deutsch-türkischen Journalisten Deniz Yücel Anfang vergangener Woche in Istanbul.

„Systematische Gegnerschaft zur Türkei“

Cavusoglu wollte nach dem Gespräch die internationale Tourismusmesse ITB besuchen. Er hatte gestern Abend - nur wenige Stunden vor seinem Treffen mit Gabriel - in Hamburg für die Verfassungsreform geworben. Deutschland verfolge eine „systematische Gegnerschaft zur Türkei“, sagte Cavusoglu laut einer Simultanübersetzung des Fernsehsenders n-tv. Türkische Staatsbürger würden in Deutschland „systematisch unterdrückt“, sagte er unter dem Jubel seiner Anhänger.

APA/AFP/dpa/Axel Heimken

Er kritisierte eine „systematische Kampagne“ gegen die Türkei, obwohl sein Land niemals eine feindselige Haltung gegenüber Deutschland oder den Deutschen eingenommen habe. Die Türkei habe Deutschland immer als „befreundetes Land“ angesehen.