Klausur oder WG: Wie Nonnen heute leben

Traditionell oder feministisch: Katholische Ordensfrauen haben heute sehr unterschiedliche Lebensläufe. Manche Ordensmitglieder leben in einem traditionsreichen Stift, andere in einer Wohngemeinschaft mitten in der Stadt. Drei Nonnen im Porträt.

