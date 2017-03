Zwischen „Brexit“ und Polen

Der am Nachmittag beginnende EU-Gipfel - vermutlich der letzte vor dem Abgeben der EU-Austrittserklärung - wird für die britische Premierministerin Theresa May zu einem Drahtseilakt: Einerseits kommt sie durch das jüngste Votum des britischen Oberhauses geschwächt nach Brüssel. Andererseits steht sie im Streit über EU-Präsident Donald Tusk vor einem Dilemma, da sie den Alliierten Polen nicht vergrämen will.

Lesen Sie mehr …