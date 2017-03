Sohn des ermordeten Kim-Bruders meldet sich zu Wort

Gut drei Wochen nach der Ermordung des Halbbruders Kim Jong Nam von Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un hat sich offenbar erstmals ein Familienmitglied zu Wort gemeldet: Auf der Videoplattform YouTube wurde heute ein Video hochgeladen, auf dem der Sohn des Ermordeten zu sehen sein soll. Der junge Mann sagt auf Englisch: „Ich heiße Kim Han Sol, bin aus Nordkorea und gehöre zur Familie Kim.“

Der junge Mann hält einen nordkoreanischen Diplomatenpass in die Kamera, seine persönlichen Angaben sind allerdings mit einem schwarzen Balken verdeckt. „Mein Vater wurde vor ein paar Tagen getötet“, sagt er in dem 40 Sekunden langen Video. Er sei gerade bei seiner Mutter und seiner Schwester. Dann wird der Ton ausgeschaltet und der Mund ebenfalls mit einem Balken verdeckt.

Südkorea bestätigt Identität des Mannes

Ein Sprecher des südkoreanischen Geheimdienstes sagte, bei dem Mann auf dem Video handle es sich „tatsächlich“ um Kim Han Sol. Weitere Einzelheiten, etwa zum Aufenthaltsort des Neffen von Nordkoreas Machthaber, wollte er nicht nennen. Wann und wo das Video gedreht wurde, ist ebenfalls unklar.

Der 45-jährige Kim Jong Nam war am 13. Februar in Malaysia ermordet worden. Zwei junge Frauen werden beschuldigt, auf dem Flughafen von Kuala Lumpur einen Anschlag mit dem Nervengift VX auf Kims älteren Halbbruder verübt zu haben. Malaysia warf Nordkorea vor, hinter dem Attentat zu stecken, um ein missliebiges Familienmitglied loszuwerden. Pjöngjang weist das zurück.

Nach Tod des Vaters abgetaucht

Kim Han Sol ist 21 Jahre alt und lebte mit seinen Eltern in der chinesischen Sonderverwaltungszone Macao. Er soll an der Pariser Universität Science Po studiert haben. Nach dem Tod seines Vaters tauchte er mit seiner Mutter und seiner Schwester ab. Experten warnen bereits, dass der 21-Jährige als Mitglied der nordkoreanischen Herrscherfamilie zur nächsten Zielscheibe seines Onkels werden könnte.

Das Video wurde auf der YouTube-Seite der bisher unbekannten Gruppe Choellima Civil Defense (CCD) hochgeladen. Sie behauptet auf ihrer erst am Samstag registrierten Website, drei Familienmitglieder Kim Jong Nams an einen unbekannten Ort gebracht zu haben. Sie seien mit Hilfe von Diplomaten aus den Niederlanden, den USA und China sowie einem vierten ungenannten Land in Sicherheit gebracht worden.