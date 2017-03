OLAF: London schuldet EU zwei Mrd. Euro Zölle

Wegen eines schweren Zollbetrugs schuldet Großbritannien nach Einschätzung der europäischen Betrugsbehörde OLAF der EU zwei Mrd. Euro. OLAF empfahl der EU-Kommission, den Betrag von der britischen Regierung zurückzufordern, wie die Behörde heute mitteilte.

Sie wirft dem britischen Zoll vor, über Jahre nichts dagegen unternommen zu haben, dass chinesische Textilien und Schuhe unter Wert in die EU importiert wurden. Mit „fiktiven und falschen Rechnungen“ sowie „inkorrekten Zollwerterklärungen“ seien zwischen 2013 und 2016 chinesische Textilien und Schuhe über das Vereinigte Königreich importiert worden, teilte die Behörde mit.

„Bis heute nicht gestoppt“

Der entstandene Schaden durch Zollausfälle für den EU-Haushalt belaufe sich auf 1,99 Mrd. Euro. OLAF zufolge ist der Betrug über Großbritannien „bis heute nicht gestoppt“. Über die Rückforderung muss nun die EU-Kommission entscheiden.

Die Betrüger seien „organisierte Verbrechergruppen“, die über „kriminelle Netzwerke“ in der EU aktiv seien, hieß es. Den Angaben zufolge sind die Produkte für den Schwarzmarkthandel in anderen Mitgliedsstaaten der EU bestimmt gewesen. Dadurch sei zusätzlich ein großer Verlust von Mehrwertsteuereinnahmen in den Mitgliedsstaaten entstanden, wo die Waren verkauft wurden.

OLAF geht hier von zusätzlich verlorenen Einnahmen in Höhe von 3,2 Mrd. Euro im Zeitraum von 2013 bis 2016 aus.